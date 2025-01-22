Пара в Архангельской области отсудила у МВД ₽165 тыс. за сорванный отпуск

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Супружеская пара из Архангельской области остудила 165 тыс. руб. компенсации за сорванный совместный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте в графе «пол», сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда региона во «ВКонтакте».

По ее данным, летом 2024 года пара купила путевку в ОАЭ, чтобы отдохнуть и отпраздновать годовщину свадьбы. Перед отпуском супруга получила загранпаспорт. Однако во время проверки документов в аэропорту паспорт у женщины изъяли. Он был недействительным из-за ошибки в графе «пол» — вместо женского был указан мужской.

Супругам пришлось сдать билеты и вернуться домой. Стоимость тура паре вернули лишь частично — с учетом расходов туроператора.

Пара подала иск к МВД по региону и МВД России о взыскании убытков, компенсации морального вреда и судебных расходов. Ответчик с иском не согласился, заявив, что женщина сама отказалась от поездки, а паспорт был действительным, несмотря на допущенную ошибку.

Суд не счел этот довод обоснованным и отметил, что выдача документа с ошибкой нарушила право супругов на отдых и их свободу передвижения.

«Решением суда... за счет средств казны России в пользу истцов взыскана сумма понесенных убытков, компенсация морального вреда и госпошлина (всего 165 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Ответчик решение обжаловал, в настоящее время в законную силу оно не вступило.

Летом 2024 года во время сезона отпусков у россиян также возникали трудности при пересечении границы как раз из-за ошибок в загранпаспортах. МВД тогда предупреждало граждан, чтобы они внимательно проверяли свои данные.

Однако, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, проблема не носила «массовый характер». Наиболее распространенной ошибкой в написании имен и фамилий назвали употребление буквы «ё» и ее некорректную транслитерацию. Также у всех туристов, кто родился до 1991 года, могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения в паспортах.

В декабре 2023 года вступил в силу закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого у россиян начали изымать загранпаспорта на границе из-за опечаток.