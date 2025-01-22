 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пара в Архангельской области отсудила у МВД ₽165 тыс. за сорванный отпуск

Фото: Денис Востриков / Shutterstock
Фото: Денис Востриков / Shutterstock

Супружеская пара из Архангельской области остудила 165 тыс. руб. компенсации за сорванный совместный отпуск из-за ошибки в загранпаспорте в графе «пол», сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда региона во «ВКонтакте».

По ее данным, летом 2024 года пара купила путевку в ОАЭ, чтобы отдохнуть и отпраздновать годовщину свадьбы. Перед отпуском супруга получила загранпаспорт. Однако во время проверки документов в аэропорту паспорт у женщины изъяли. Он был недействительным из-за ошибки в графе «пол» — вместо женского был указан мужской.

Супругам пришлось сдать билеты и вернуться домой. Стоимость тура паре вернули лишь частично — с учетом расходов туроператора.

Пара подала иск к МВД по региону и МВД России о взыскании убытков, компенсации морального вреда и судебных расходов. Ответчик с иском не согласился, заявив, что женщина сама отказалась от поездки, а паспорт был действительным, несмотря на допущенную ошибку.

Суд не счел этот довод обоснованным и отметил, что выдача документа с ошибкой нарушила право супругов на отдых и их свободу передвижения.

«Решением суда... за счет средств казны России в пользу истцов взыскана сумма понесенных убытков, компенсация морального вреда и госпошлина (всего 165 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Ответчик решение обжаловал, в настоящее время в законную силу оно не вступило.

Троих граждан России выдворили из Казахстана за наличие двух паспортов
Политика
Фото:Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Летом 2024 года во время сезона отпусков у россиян также возникали трудности при пересечении границы как раз из-за ошибок в загранпаспортах. МВД тогда предупреждало граждан, чтобы они внимательно проверяли свои данные.

Однако, по словам официального представителя ведомства Ирины Волк, проблема не носила «массовый характер». Наиболее распространенной ошибкой в написании имен и фамилий назвали употребление буквы «ё» и ее некорректную транслитерацию. Также у всех туристов, кто родился до 1991 года, могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения в паспортах.

В декабре 2023 года вступил в силу закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого у россиян начали изымать загранпаспорта на границе из-за опечаток.

Читайте РБК в Telegram.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Архангельская область супруги отпуск МВД
Материалы по теме
В России увеличилась госпошлина за оформление загранпаспорта
Общество
МВД назвало самую массовую ошибку в загранпаспортах
Общество
МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта перед отпусками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 19:20
CNN узнал об отправке к южной границе с Мексикой тысяч военных СШАПолитика, 21:41
В «Ленкоме» появятся президент и худрукОбщество, 21:36
«Спартак» объявил о досрочном расторжении контракта с вратарем СелиховымСпорт, 21:29
Появятся ли в России «облигации катастроф»РБК и Финам, 21:21
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
Оперштаб Белгородской области решил отселить жителей одного из селПолитика, 21:05
Суд Англии запретил российским телеканалам судиться с GoogleТехнологии и медиа, 21:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S25Life, 21:00
Клуб из Чили объявил о переходе сбежавшего из «Крыльев Советов» игрокаСпорт, 20:48
«Коммерсантъ» узнал об аресте заказчика убийств банды спецназовцевОбщество, 20:42
Пара в Архангельской области отсудила у МВД ₽165 тыс. за сорванный отпускОбщество, 20:37
Индекс S&P 500 обновил исторический рекордИнвестиции, 20:28
Эксперты оценили последствия отмены Трампом удаленки для госслужащихПолитика, 20:24
Какие проблемы бизнеса помогает решить видеоаналитикаОтрасли, 20:06