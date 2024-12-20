 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Троих граждан России выдворили из Казахстана за наличие двух паспортов

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Казахстан выдворил трех граждан за то, что они не сообщили властям республики о втором паспорте — российском. Об этом сообщил информационный медиапортал Polisia.kz.

По его данным, три человека (23, 40 и 48 лет) прилетели из Москвы в аэропорт Караганды, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Задержанные не сообщили о получении российского гражданства в нужное ведомство в течение 30 дней — срока, установленного казахстанским законодательством, поэтому против них завели административные дела.

В МВД сообщили о выдворении из России 20 тыс. нелегальных мигрантов
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По решению суда они получили штраф в размере 738 400 тенге (144 815 руб.) и были выдворены из страны с ограничением на въезд в республику в течение пяти лет.

По законам Казахстана у граждан республики не может быть второго гражданства. По статье 496 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, в случае приобретения гражданства другого государства гражданин Казахстана обязан уведомить об этом власти республики в течение 30 дней. При неуведомлении в установленный срок о факте приобретения второго гражданства нарушителю грозит крупный штраф или выдворение из Казахстана.

После начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации Казахстан стал одной из наиболее популярных стран для российских релокантов. По состоянию на конец 2023 года в Казахстане оставалось порядка 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в 2022 году, сообщал генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Казахстан Россия двойное гражданство
Материалы по теме
Президент Финляндии призвал не давать двойное гражданство россиянам
Политика
В Казахстане предложили ужесточить требования для получения гражданства
Общество
Власти Казахстана изменили правила въезда для россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 18:16
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе20:46
Семейная ипотека на вторичку не распространится на Москву и ПетербургОбщество, 20:39
На севере Москвы банкомат сгорел после попытки взломаОбщество, 20:37
Песков заявил об отсутствии запросов от Берлина на визит Шольца в МосквуПолитика, 20:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:14
Риски ипотеки от застройщиков сравнили с рисками валютной ипотеки 2014 г.Недвижимость, 20:06
Axios узнал о встрече американских дипломатов с новыми властями СирииПолитика, 20:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Минприроды: в Черное море попало около 4 тыс. тонн нефтепродуктовОбщество, 19:54
В Лос-Анджелесе связали массовое отравление с устрицамиВино, 19:52
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 19:52
Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за мельдонийСпорт, 19:47
Украина сообщила о будущем визите спецпосланника Трампа и планах беседыПолитика, 19:46
Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия у порта КавказОбщество, 19:44
Der Spiegel сообщила об опасениях оппозиции, что Шольц поедет в МосквуПолитика, 19:42