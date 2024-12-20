Троих граждан России выдворили из Казахстана за наличие двух паспортов

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Казахстан выдворил трех граждан за то, что они не сообщили властям республики о втором паспорте — российском. Об этом сообщил информационный медиапортал Polisia.kz.

По его данным, три человека (23, 40 и 48 лет) прилетели из Москвы в аэропорт Караганды, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Задержанные не сообщили о получении российского гражданства в нужное ведомство в течение 30 дней — срока, установленного казахстанским законодательством, поэтому против них завели административные дела.

По решению суда они получили штраф в размере 738 400 тенге (144 815 руб.) и были выдворены из страны с ограничением на въезд в республику в течение пяти лет.

По законам Казахстана у граждан республики не может быть второго гражданства. По статье 496 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, в случае приобретения гражданства другого государства гражданин Казахстана обязан уведомить об этом власти республики в течение 30 дней. При неуведомлении в установленный срок о факте приобретения второго гражданства нарушителю грозит крупный штраф или выдворение из Казахстана.

После начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации Казахстан стал одной из наиболее популярных стран для российских релокантов. По состоянию на конец 2023 года в Казахстане оставалось порядка 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в 2022 году, сообщал генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев.