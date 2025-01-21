Над посольством США в Москве по указу Трампа подняли американский флаг
Президент США Дональд Трамп в качестве одного из первых распоряжений подписал документ, чтобы американский флаг никогда не приспускался во время инаугурации главы государства.
Во исполнение этого распоряжения был поднят флаг США над американским посольством в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур. Это происходит всегда, когда умирает президент.
Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря 2024 года экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом предыдущего президента Джо Байдена. На следующий день после инаугурации Трампа, 21 января, и до истечения 30-дневного периода флаги снова должны быть приспущены.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов