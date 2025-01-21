 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Над посольством США в Москве по указу Трампа подняли американский флаг

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Павел Цуканов / ТАСС
Фото: Павел Цуканов / ТАСС

Президент США Дональд Трамп в качестве одного из первых распоряжений подписал документ, чтобы американский флаг никогда не приспускался во время инаугурации главы государства.

Во исполнение этого распоряжения был поднят флаг США над американским посольством в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Трамп отдал первые поручения после вступления в должность
Политика
Дональд Трамп

Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур. Это происходит всегда, когда умирает президент.

Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря 2024 года экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом предыдущего президента Джо Байдена. На следующий день после инаугурации Трампа, 21 января, и до истечения 30-дневного периода флаги снова должны быть приспущены.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за инаугурацией Трампа в Telegram

В машине Гоши Куценко нашли тело женщины

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Посольство США флаг
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп отдал первые поручения после вступления в должность
Политика
Белый дом отказался изменять решение о флаге на инаугурации Трампа
Политика
Трамп не исключил, что флаг США приспустят на его инаугурации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 105,05 (+0,18) Инвестиции, 20 янв, 19:07 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 101,96 (-0,46) Инвестиции, 20 янв, 19:07
В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учетОбщество, 13:27
Пассажир напал на таксиста в Нижнем НовгородеОбщество, 13:27
Езда с просроченными правами в 2025: все нюансы и штрафыАвто, 13:26
Путин в разговоре с Си призвал не допустить возрождения идеологии фашизмаПолитика, 13:15
Мошенники придумали новую схему обмана с мемкоином ТрампаОбщество, 13:11
КС предписал изменить подход к налогам при выходе участника из компанииЭкономика, 13:10
Павлюченкова проиграла первой ракетке мира в 1/4 финала Australian OpenСпорт, 13:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кремль заявил, что подготовка разговора Путина и Трампа еще не началасьПолитика, 13:06
Промоутер рассказал о возможном возвращении Владимира Кличко на рингСпорт, 13:06
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жестаПолитика, 13:01
Мэрия Смоленска сообщила о распространении фейков об эвакуацииПолитика, 12:58
Тенденции развития игровой индустрии: феномен ностальгии и кризис идейСоциальная экономика, 12:50
Курс доллара на рынке Форекс впервые в 2025 году опустился ниже ₽100Инвестиции, 12:49
Мошенники в сфере косметологии обманули более 40 москвичей на ₽30 млнГород, 12:48