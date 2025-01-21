Над посольством США в Москве по указу Трампа подняли американский флаг

Фото: Павел Цуканов / ТАСС

Президент США Дональд Трамп в качестве одного из первых распоряжений подписал документ, чтобы американский флаг никогда не приспускался во время инаугурации главы государства.

Во исполнение этого распоряжения был поднят флаг США над американским посольством в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Флаги в США приспускают в связи с кончиной политических деятелей или видных фигур. Это происходит всегда, когда умирает президент.

Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря 2024 года экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом предыдущего президента Джо Байдена. На следующий день после инаугурации Трампа, 21 января, и до истечения 30-дневного периода флаги снова должны быть приспущены.