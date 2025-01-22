В МВД порекомендовали настроить автоматическое обновление устройств

Фото: Евгений Одиноков / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

В МВД России призвали граждан обновлять приложения по первому же запросу и порекомендовали делать это в автоматическом режиме. Соответствующий совет дало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.

Там отметили, что раздражающие напоминания обновить приложения ведут не просто к новым функциям или дизайну: обновления несут в себе исправления уязвимостей, которые обеспечивают улучшенную защиту от попыток взлома и вредоносных программ.

«Даже небольшая задержка с обновлением может навредить», — говорится в сообщении.

Например, уязвимость в операционной системе Windows в 2017 году позволила распространиться вирусу WannaCry, поражавшему устройства в больницах, банках России и в некоторых госучреждениях, напомнили в управлении. При этом уязвимость уже была исправлена в обновлении за несколько месяцев до атаки: вирус разошелся через устройства, не получившие своевременные обновления.

Похожая ситуация была в 2015 году с уязвимостью в операционной системе Android, получившей имя Stagefright. Она позволяла взломать телефон через MMS-сообщение и получить доступ ко всем его данным. Утечки можно было избежать, всего лишь обновив программное обеспечение смартфона, подчеркнули в МВД.

Киберполиция советует включить автоматические обновления, а также следить за актуальностью программного обеспечения не только на компьютере, но и на телефоне, роутере и умных устройствах: должно быть защищено все, что подключено к интернету. Другая рекомендация — проверять устройства, которыми давно не пользовались, поскольку вредоносные программы могут распространиться через них. Полиция просит уделять особое внимание источникам обновлений, доверять только официальным либо же предназначенным для них встроенным системам.