В МВД порекомендовали настроить автоматическое обновление устройств
В МВД России призвали граждан обновлять приложения по первому же запросу и порекомендовали делать это в автоматическом режиме. Соответствующий совет дало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.
Там отметили, что раздражающие напоминания обновить приложения ведут не просто к новым функциям или дизайну: обновления несут в себе исправления уязвимостей, которые обеспечивают улучшенную защиту от попыток взлома и вредоносных программ.
«Даже небольшая задержка с обновлением может навредить», — говорится в сообщении.
Например, уязвимость в операционной системе Windows в 2017 году позволила распространиться вирусу WannaCry, поражавшему устройства в больницах, банках России и в некоторых госучреждениях, напомнили в управлении. При этом уязвимость уже была исправлена в обновлении за несколько месяцев до атаки: вирус разошелся через устройства, не получившие своевременные обновления.
Похожая ситуация была в 2015 году с уязвимостью в операционной системе Android, получившей имя Stagefright. Она позволяла взломать телефон через MMS-сообщение и получить доступ ко всем его данным. Утечки можно было избежать, всего лишь обновив программное обеспечение смартфона, подчеркнули в МВД.
Киберполиция советует включить автоматические обновления, а также следить за актуальностью программного обеспечения не только на компьютере, но и на телефоне, роутере и умных устройствах: должно быть защищено все, что подключено к интернету. Другая рекомендация — проверять устройства, которыми давно не пользовались, поскольку вредоносные программы могут распространиться через них. Полиция просит уделять особое внимание источникам обновлений, доверять только официальным либо же предназначенным для них встроенным системам.
Читайте РБК в Telegram.
Какие товары подорожали больше всего. Инфографика
В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова
Сколько россияне тратили в 2024 году
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов