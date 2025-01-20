 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

Эксперты указали на риск взлома Telegram через QR-коды на домовые чаты

Эксперт Голованов: мошенники могут взломать Telegram через QR-код на домовый чат
Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники могут взломать учетную запись пользователя в мессенджере Telegram с помощью QR-кода для подключения к домовому чату, рассказали РБК опрошенные эксперты.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, злоумышленники могут рассылать вредоносные ссылки под видом QR-кодов. Пользователи переходят по таким ссылкам, которые развешивают в общественных пространствах, не задумываясь о последствиях, отмечает специалист.

«К сожалению, это действительно позволяет украсть <...> телеграм-канал. Безопасность мессенджера, к сожалению, не на очень хорошем уровне в этом аспекте», — отметил Муртазин.

Небезопасные QR-коды позволяют мошенникам получать доступ к учетным записям граждан, отметил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Если пользователь отсканирует код, у него откроется мессенджер и появится сообщение о подключении стороннего устройства. Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. После этого злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов», — сообщил Голованов.

По словам специалиста, злоумышленники рассчитывают на невнимательность и невысокую цифровую грамотность граждан. Чтобы избежать кражи учетной записи в Telegram, эксперты советуют пользователям установить двухфакторную аутентификацию в мессенджере и перепроверять ресурсы, на которые их перенаправляет QR-код.

В МВД предупредили о мошенничестве с помощью голосований в Telegram
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с использованием ссылок на фейковые голосования. Такие ссылки ведут на фишинговые ресурсы, при переходе на которые пользователи теряют доступ к своим учетным записям. Сообщения злоумышленники рассылают гражданам якобы от их знакомых, которые давно не были онлайн.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
кибермошенники телеграм мошенничество
Материалы по теме
В МВД предупредили о мошенничестве с помощью голосований в Telegram
Общество
Мошенник обманул ветерана разведки на ₽1 млн, представившись Собяниным
Общество
МВД предупредило о новой схеме обмана мошенниками детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировойПолитика, 03:49
В России вступил в силу приказ о скидке 50% на авиабилеты для детейЭкономика, 03:25
Трамп назвал Овечкина великим игрокомСпорт, 03:17
Эксперты указали на риск взлома Telegram через QR-коды на домовые чатыТехнологии и медиа, 03:00
Пушилин сообщил о заходах российских военных в Днепропетровскую областьПолитика, 02:57
Трамп пообещал отменить все «глупые» указы БайденаПолитика, 02:17
Мелания Трамп сообщила о запуске собственного мемкоинаФинансы, 02:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в части военногоОбщество, 01:44
Латвия ограничит россиянам доступ к критической инфраструктуреПолитика, 01:35
В Европе увидели угрозу экономике в возвращении украинских беженцев домойЭкономика, 01:21
Ynet узнал о «подарках» от ХАМАС для освободившихся заложницПолитика, 01:05
Сырский подтвердил, что Украина не способна сбить «Орешник»Политика, 00:46
В Брянской и Калужской областях сообщили о сбитых дронах ВСУПолитика, 00:30
«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена на ₽1,5 млрдОбщество, 00:15