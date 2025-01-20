Эксперт Голованов: мошенники могут взломать Telegram через QR-код на домовый чат

Эксперты указали на риск взлома Telegram через QR-коды на домовые чаты

Мошенники могут взломать учетную запись пользователя в мессенджере Telegram с помощью QR-кода для подключения к домовому чату, рассказали РБК опрошенные эксперты.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, злоумышленники могут рассылать вредоносные ссылки под видом QR-кодов. Пользователи переходят по таким ссылкам, которые развешивают в общественных пространствах, не задумываясь о последствиях, отмечает специалист.

«К сожалению, это действительно позволяет украсть <...> телеграм-канал. Безопасность мессенджера, к сожалению, не на очень хорошем уровне в этом аспекте», — отметил Муртазин.

Небезопасные QR-коды позволяют мошенникам получать доступ к учетным записям граждан, отметил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Если пользователь отсканирует код, у него откроется мессенджер и появится сообщение о подключении стороннего устройства. Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. После этого злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов», — сообщил Голованов.

По словам специалиста, злоумышленники рассчитывают на невнимательность и невысокую цифровую грамотность граждан. Чтобы избежать кражи учетной записи в Telegram, эксперты советуют пользователям установить двухфакторную аутентификацию в мессенджере и перепроверять ресурсы, на которые их перенаправляет QR-код.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с использованием ссылок на фейковые голосования. Такие ссылки ведут на фишинговые ресурсы, при переходе на которые пользователи теряют доступ к своим учетным записям. Сообщения злоумышленники рассылают гражданам якобы от их знакомых, которые давно не были онлайн.