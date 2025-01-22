Алиев и Зеленский встретились на форуме в Давосе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в рамках Всемирного экономического форума в Давосе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
«В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении.
Встреча состоялась по инициативе украинской стороны, отметили в пресс-службе.
Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давосе проходит в 2025 году с 20 по 24 января. Эксперты форума ранее назвали главные риски, ведущие к кризису мирового масштаба. Среди них были вооруженные конфликты, экстремальные погодные явления, геоэкономическое противостояние стран, дезинформация, поляризация мнений и экономический спад.
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