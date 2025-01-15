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Эксперты Давосского форума назвали главные риски 2025 года

Самыми опасными аналитики сочли вооруженные конфликты между государствами. Однако через десять лет самым тревожащим риском станут климатические изменения
Фото: Hannes P Albert / Dpa / Global Look Press
Фото: Hannes P Albert / Dpa / Global Look Press

Всемирный экономический форум (World Economic Forum — WEF), который в этом году пройдет в Давосе с 20 по 24 января, представил ежегодный «Глобальный отчет о рисках в 2025 году», подготовленный на основании оценок более чем 900 экспертов со всего мира.

В документе описаны три типа рисков — текущие и ближайшие (в 2025 году), краткосрочные и среднесрочные (до 2027 года), долгосрочные (до 2035 года).

WEF предложил экспертам обозначить факторы, которые в 2025 году с наибольшей вероятностью приведет к существенному кризису мирового масштаба, и их оценки распределились следующим образом:

  • вооруженный конфликт на государственном уровне назвали 23%;
  • экстремальные погодные явления — 14%;
  • геоэкономическое противостояние — 8%;
  • дезинформация — 7%;
  • социальная поляризация — 6%;
  • экономический спад — 5%.

Далее идет еще 27 рисков, о каждом из которых высказались менее 5% опрошенных, — в их числе критические изменения в системах планеты Земля, недостаточные экономические возможности и безработица, а также ущемление прав человека, неравенство и вынужденная миграция.

«За последнее десятилетие в мире выросло число вооруженных конфликтов, и в правительственных повестках дня стали доминировать соображения национальной безопасности, — говорится в докладе. — <…> Риск дальнейших дестабилизирующих последствий после вторжения России на Украину, а также конфликтов на Ближнем Востоке и в Судане вызывает беспокойство респондентов и после 2025 года. В перспективе на два года межгосударственный вооруженный конфликт переместился с пятого места, которое он занимал в обзоре 2023-24 годов, на третье».

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Наиболее серьезные риски, с которыми мир столкнется в ближайшие два года и десять лет, разделены по тематикам — экономические, геополитические, социальные, технологические и из области окружающей среды. В период до 2027 года в число наиболее тревожащих входят явления из разных категорий. Это дезинформация (технологический риск), экстремальные погодные явления (окружающая среда), вооруженный конфликт на государственном уровне (геополитический), социальная поляризация (общественный), кибершпионаж и война в киберпространстве (технологический).

В перспективе же до 2035 года первые четыре риска из топ-5 относятся к сфере окружающей среды — это экстремальные погодные явления, потеря биоразнообразия и коллапс экосистем, критические изменения в системах планеты Земля, нехватка природных ресурсов. И лишь последней идет дезинформация.

«Углубляющиеся разногласия и растущая фрагментация меняют международные отношения и ставят под сомнение способность существующих структур решать коллективные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Уровни глобального сотрудничества во многих областях геополитики и гуманитарных вопросов, экономических отношений, а также экологических, социальных и технологических проблем могут достичь новых минимумов в ближайшие годы», — говорится в докладе. По оценке экспертов, ведущие страны предпочитают сосредотачиваться на внутренних экономических и социальных проблемах вместо того, чтобы укреплять многосторонние связи для решения общих проблем.

«Предстоящее десятилетие будет решающим, поскольку лидеры столкнутся со все более сложными глобальными рисками. Но чтобы предотвратить нисходящую спираль, в которой граждане во всем мире будут жить хуже, чем раньше, в конечном итоге нет другого выбора, кроме как найти пути для диалога и сотрудничества», — резюмирует WEF.

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Давос Всемирный экономический форум прогноз глобальные риски
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