Минобороны сообщило о семи сбитых над Крымом дронах ВСУ
Противовоздушная оборона сбила над Крымом семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России.
Там уточнили, что дроны уничтожали с 19:20 до 20:15 мск.
Предыдущая атака на регион произошла днем 21 января — сообщалось о восьми сбитых над полуостровом и Черным морем аппаратах.
До этого дроны ВСУ сбивали в воздухе над Крымом несколько раз в течение 18 января.
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