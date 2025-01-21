Минобороны сообщило о семи сбитых над Крымом дронах ВСУ

Фото: Минобороны России

Противовоздушная оборона сбила над Крымом семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что дроны уничтожали с 19:20 до 20:15 мск.

Предыдущая атака на регион произошла днем 21 января — сообщалось о восьми сбитых над полуостровом и Черным морем аппаратах.

До этого дроны ВСУ сбивали в воздухе над Крымом несколько раз в течение 18 января.