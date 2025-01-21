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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о семи сбитых над Крымом дронах ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Противовоздушная оборона сбила над Крымом семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что дроны уничтожали с 19:20 до 20:15 мск.

Минобороны сообщило о перехвате восьми дронов над Крымом
Политика
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Предыдущая атака на регион произошла днем 21 января — сообщалось о восьми сбитых над полуостровом и Черным морем аппаратах.

До этого дроны ВСУ сбивали в воздухе над Крымом несколько раз в течение 18 января.

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Минобороны дроны ПВО Военная операция на Украине Крым
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