Трамп потребовал извинений от просившего жалости к мигрантам епископа

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от епископа Епископальной церкви США Марианн Бадди, которая в ходе молебна в соборе в Вашингтоне обратилась к нему с просьбой сжалиться над представителями ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и нелегальными мигрантами.

«Так называемая епископ, выступавшая на национальном молебне во вторник утром, является приверженцем радикально-левых взглядов и жесткой ненавистницей Трампа. <...> Ее тон был грубым, а выступление не было убедительным или умным. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом», — написал американский президент в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что Бадди в своей речи упомянула мигрантов, которые «приезжали в страну и убивали людей». Именно из-за них в США возникла «гигантская волна преступности», убежден американский президент.

Молебен состоялся утром 21 января в вашингтонском Кафедральном соборе. Во время церемонии Бадди попросила Трампа «проявить милосердие к людям, которые сейчас напуганы», имея в виду людей нетрадиционной сексуальной ориентации и мигрантов.

20 января, в день инаугурации, Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух биологических полов — мужского и женского. Документ называется «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины».