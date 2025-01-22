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Бизнес ,  
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Число закрытых автосалонов китайских брендов увеличилось более чем вдвое

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Количество закрытых салонов китайских автопроизводителей в России выросло в 2024 году в 2,4 раза. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Газпромавтолизинг» и «АвтоБизнесРевю».

В 2024 году закрылись 449 автосалонов китайских марок. В большинстве случаев дилеры разрывали контракты сами, не получив нужной прибыли. Иногда на закрытии точек настаивал дистрибьютор из-за невыполнения планов по отгрузкам и задержки инвестиций в переформатирование шоурумов.

Причиной сокращения числа салонов также названы жесткая политика дистрибьюторов и недостаточная прибыльность бизнеса из-за высокой конкуренции: автосалонов открылось слишком много. Дилеры считают, что в дальнейшем число шоурумов китайских марок продолжит падать, как и продажи автомобилей.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Наибольшее количество новых шоурумов открыла китайско-белорусская марка Belgee (совместное производство с Geely) — 135. Марка Solaris идет на втором месте — 90 салонов. На третьем месте Haval с 75 шоурумами. Третье и четвертое занимают GAC и Soueast: они открыли 58 и 57 точек соответственно.

На российских складах к концу 2024 года был зафиксирован избыток китайских автомобилей. Оценки запасов разнятся: от 200–250 тыс. до 360 тыс. машин. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, избыток возник из-за того, что китайские производители не учли снижение спроса, связанное с понижением ставки ЦБ.

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