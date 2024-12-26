 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

На российских складах зафиксировали избыток китайских машин

Эксперты оценивают запасы китайских автомобилей на складах российских дилеров в 200–260 тыс. штук, но не ждут снижения цен. Китайские производители нарастили поставки перед повышением утильсбора
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

К концу 2024 года на складах автодилеров и импортеров в России возник избыток китайских машин, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли и экспертов.

Директор «Автостата» Сергей Целиков оценил запасы в 200–250 тыс. штук, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев — в 350 тыс., а независимый автоэксперт Олег Мосеев — в 360 тыс. без учета параллельного импорта. По состоянию на конец 2023-го, по данным «Автостата», показатель составлял 175 тыс. машин.

Затоваривание связано с тем, что китайские производители не учли рост ставки ЦБ, приведший к снижению спроса, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что большой объем машин их Китая привезли в преддверии индексации утильсбора (с октября вырос на 70–85%). По словам эксперта, запас продолжил расти с ноября на фоне снижения покупательской активности.

Утильсбор на машины в России вырос на 80%: чем это грозит автомобилистам
Авто
Фото:KELENY / Shutterstock / FOTODOM

Если нынешние объемы продаж сохранятся, запасов хватит приблизительно на два месяца, считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По мнению Целикова и Кадакова, накопившиеся на складах машины не будут распроданы минимум до весны.

При этом опрошенные газетой эксперты не ждут снижения цен на китайские автомобили: в 2025 году новые машины подорожают на 10%. Однако, допустил главред «За рулем», авто прошлого года выпуска можно будет купить по скидке.

В октябре в Россию ввезли более 150 тыс. легковых автомобилей, из них 92,7% прибыли из Китая, сообщал «Автостат». Показатель превышал уровень 90% с апреля по июль, в августе опустился до 88,6%, а в сентябре до 78,6%. Как подсчитал «Интерфакс», с января по ноябрь объем поставок легковых машин из Китая в Россию составил $13,8 млрд, что на 28,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. АвтоВАЗ оценивал долю китайских брендов на российском рынке легковых авто в 60%.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
авторынок китайские автомобили автодилер
Материалы по теме
Дилеры оценили рост стоимости новых машин после подорожания утильсбора
Общество
На пунктах пропуска с Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора
Общество
Автодилеры попросили у властей разъяснений о назначении утильсбора
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 11:12
Прокуратура обязала зоопарк греть воду в вольерах белых медведейОбщество, 11:12
Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим при обстреле курского ЛьговаПолитика, 11:10
FT узнала о забитой элитными сумками для России квартире в ИталииБизнес, 11:09
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классовНедвижимость, 11:09
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и Wey, 11:05
Хуснуллин рассказал о 50 мерах поддержки стройотраслиНедвижимость, 11:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Километры гирлянд: как выглядят города России в канун Нового годаОбщество, 11:02 
CDP Sendsay и фонд «Природа и люди» запустили новогодний спецпроектРБК Компании, 11:00
Как столица движется к бережливому производствуОтрасли, 11:00
Глава Якутии назвал «тяжелой историей» пожар в изоляторе с военнымиОбщество, 10:50
ЦБ возобновит покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилуФинансы, 10:45
Байден осудил российский удар по энергетике Украины 25 декабряПолитика, 10:43
Папку для подрыва военного везли к одному из зданий МинобороныПолитика, 10:40