На российских складах зафиксировали избыток китайских машин

Эксперты оценивают запасы китайских автомобилей на складах российских дилеров в 200–260 тыс. штук, но не ждут снижения цен. Китайские производители нарастили поставки перед повышением утильсбора

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

К концу 2024 года на складах автодилеров и импортеров в России возник избыток китайских машин, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли и экспертов.

Директор «Автостата» Сергей Целиков оценил запасы в 200–250 тыс. штук, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев — в 350 тыс., а независимый автоэксперт Олег Мосеев — в 360 тыс. без учета параллельного импорта. По состоянию на конец 2023-го, по данным «Автостата», показатель составлял 175 тыс. машин.

Затоваривание связано с тем, что китайские производители не учли рост ставки ЦБ, приведший к снижению спроса, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что большой объем машин их Китая привезли в преддверии индексации утильсбора (с октября вырос на 70–85%). По словам эксперта, запас продолжил расти с ноября на фоне снижения покупательской активности.

Если нынешние объемы продаж сохранятся, запасов хватит приблизительно на два месяца, считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По мнению Целикова и Кадакова, накопившиеся на складах машины не будут распроданы минимум до весны.

При этом опрошенные газетой эксперты не ждут снижения цен на китайские автомобили: в 2025 году новые машины подорожают на 10%. Однако, допустил главред «За рулем», авто прошлого года выпуска можно будет купить по скидке.

В октябре в Россию ввезли более 150 тыс. легковых автомобилей, из них 92,7% прибыли из Китая, сообщал «Автостат». Показатель превышал уровень 90% с апреля по июль, в августе опустился до 88,6%, а в сентябре до 78,6%. Как подсчитал «Интерфакс», с января по ноябрь объем поставок легковых машин из Китая в Россию составил $13,8 млрд, что на 28,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. АвтоВАЗ оценивал долю китайских брендов на российском рынке легковых авто в 60%.