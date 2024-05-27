Путин назвал важным переход России и Узбекистана на расчеты в нацвалютах

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Переход на нацвалюты в расчетах Узбекистана и России — очень важная веха в двусторонних отношениях, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», — сказал Путин. Он отметил, что в финансовых взаиморасчетах укрепляется сотрудничество между кредитно-банковскими учреждениями, а доля рубля в двусторонних коммерческих сделках достигла 58% по итогам 2023 года.

По словам главы государства, доля рубля в расчетах продолжает расти.

Путин уточнил, что по результатам 2023 года товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился, составив почти $10 млрд. Он добавил, что это не предел и с обеих сторон есть желание работать в этом направлении и дальше.

Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком формате, «держа в руках карандаш», рассказал узбекистанский президент. Он отметил, что лидеры прошлись «по всему комплексу вопросов обширной повестки». В частности, Мирзиёев и Путин проанализировали результаты совместной работы в сферах торговли, промышленной кооперации и энергетики.

По итогам переговоров главы государств подписали 27 документов, среди которых план основных направлений деятельности по увеличению товарооборота между двумя странами до 2030 года и контракт на проектирование и строительство АЭС малой мощности в Узбекистане.