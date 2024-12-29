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Общество ,  
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Аэропорт в Южной Корее, где произошло крушение, закрыли

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южнокорейский аэропорт Муан, где произошло крушение самолета авиакомпании Jeju Air, закрыли после произошедшего. Yonhap сообщает, что вокруг авиагавани установлено оцепление, перекрыта ведущая к ней дорога. Также оцеплена взлетно-посадочная полоса. Агентство отмечает, что власти «ощущают необходимость «законсервировать» место аварии для определения причины аварии».

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что власти «объявят особую зону бедствия» в связи с катастрофой. «Все соответствующие ведомства будут сотрудничать и приложат все усилия для спасения и устранения ущерба», — сказал он.

На месте создан объединенный штаб поддержки.

Момент крушения лайнера в Южной Корее. Видео
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В ночь на 29 декабря следовавший из Бангкока лайнер потерпел крушение в аэропорту Муан. Предварительной причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицей. Самолет пытался приземлиться на фюзеляж, проскользил по полосе и врезался в бетонное заграждение, после чего взорвался. По предварительным данным, из 181 находившегося на борту выжили только две женщины, которых спасли сразу после крушения. Число подтвержденных жертв на момент публикации — 167 человек.

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Южная Корея авиакатастрофа самолет
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