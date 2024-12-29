Аэропорт в Южной Корее, где произошло крушение, закрыли
Южнокорейский аэропорт Муан, где произошло крушение самолета авиакомпании Jeju Air, закрыли после произошедшего. Yonhap сообщает, что вокруг авиагавани установлено оцепление, перекрыта ведущая к ней дорога. Также оцеплена взлетно-посадочная полоса. Агентство отмечает, что власти «ощущают необходимость «законсервировать» место аварии для определения причины аварии».
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что власти «объявят особую зону бедствия» в связи с катастрофой. «Все соответствующие ведомства будут сотрудничать и приложат все усилия для спасения и устранения ущерба», — сказал он.
На месте создан объединенный штаб поддержки.
В ночь на 29 декабря следовавший из Бангкока лайнер потерпел крушение в аэропорту Муан. Предварительной причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицей. Самолет пытался приземлиться на фюзеляж, проскользил по полосе и врезался в бетонное заграждение, после чего взорвался. По предварительным данным, из 181 находившегося на борту выжили только две женщины, которых спасли сразу после крушения. Число подтвержденных жертв на момент публикации — 167 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов