Сбежавший из Сальвадора президент Маурисио Фунес умер в Никарагуа
Экс-президент Сальвадора Карлос Маурисио Фунес Картахена скончался в возрасте 64 лет в Никарагуа, сообщает местное издание 19 Digital со ссылкой на Министерство здравоохранения Никарагуа. Смерть наступила 21 января вечером, в 21:35, в результате обострения хронического заболевания.
Власти выразили соболезнования детям, родственникам, друзьям и коллегам Фунеса как в Никарагуа, так и в Сальвадоре.
Фунес возглавлял Сальвадор с 2009 по 2014 год. В 2023 году он был осужден заочно и приговорен к 14 годам тюремного заключения за незаконные переговоры с бандами в ходе его правления, пишет The Washington Times. Экс-глава Сальвадора обвинялся в создании преступной ассоциации и невыполнении своих обязанностей, в частности, из-за перемирия с уличными бандами, заключенным в 2012 году для снижения уровня насилия в стране. Фунес отрицал, что вел переговоры с бандами или предоставлял их лидерам какие-либо привилегии.
В 2016 году Фунеса обвинили в отмывании денег. Он вместе с женой и детьми покинул Сальвадор и получил убежище в Никарагуа.
Предшественник Фунеса Антонио Сака в 2018 году был также приговорен к 10 годам тюрьмы за растрату более $300 млн из государственной казны. Ему был назначен штраф $260 млн. Сака признал вину, что позволило сократить срок. Во время расследования выяснилось, что средства он использовал для личных нужд и нужд своей партии, включая более $7 млн на поддержку Националистического республиканского альянса.
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