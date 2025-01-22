 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сбежавший из Сальвадора президент Маурисио Фунес умер в Никарагуа

Карлос Маурисио Фунес Картахена
Карлос Маурисио Фунес Картахена (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Экс-президент Сальвадора Карлос Маурисио Фунес Картахена скончался в возрасте 64 лет в Никарагуа, сообщает местное издание 19 Digital со ссылкой на Министерство здравоохранения Никарагуа. Смерть наступила 21 января вечером, в 21:35, в результате обострения хронического заболевания.

Власти выразили соболезнования детям, родственникам, друзьям и коллегам Фунеса как в Никарагуа, так и в Сальвадоре.

Как «самый крутой диктатор» добился переизбрания президентом Сальвадора
Политика
Найиб Букеле (в центре) вместе со своей женой Габриэлой Родригес де Букеле, после президентских выборов 4 февраля 2024 года в Сан-Сальвадоре

Фунес возглавлял Сальвадор с 2009 по 2014 год. В 2023 году он был осужден заочно и приговорен к 14 годам тюремного заключения за незаконные переговоры с бандами в ходе его правления, пишет The Washington Times. Экс-глава Сальвадора обвинялся в создании преступной ассоциации и невыполнении своих обязанностей, в частности, из-за перемирия с уличными бандами, заключенным в 2012 году для снижения уровня насилия в стране. Фунес отрицал, что вел переговоры с бандами или предоставлял их лидерам какие-либо привилегии.

В 2016 году Фунеса обвинили в отмывании денег. Он вместе с женой и детьми покинул Сальвадор и получил убежище в Никарагуа.

Предшественник Фунеса Антонио Сака в 2018 году был также приговорен к 10 годам тюрьмы за растрату более $300 млн из государственной казны. Ему был назначен штраф $260 млн. Сака признал вину, что позволило сократить срок. Во время расследования выяснилось, что средства он использовал для личных нужд и нужд своей партии, включая более $7 млн на поддержку Националистического республиканского альянса.

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Никарагуа Сальвадор некролог экс-президент
Материалы по теме
Глава Сальвадора на фоне задержания Дурова назвал свою страну безопасной
Политика
В Сальвадоре разбился военный самолет с сыном министра обороны на борту
Политика
Президент Сальвадора сообщил о намерении легализовать биткоин в стране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Россия и Узбекистан подписал программу сотрудничества в военной сфереПолитика, 10:57
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55
Китайские акции упали на обещании Трампа ввести 10%-ные пошлины в февралеИнвестиции, 10:55
Не только суд. Как защитить свой товарный знак на маркетплейсахPro, 10:54
Совфед опроверг получение просьбы снять неприкосновенность с ГолубеваПолитика, 10:53
WSJ объяснила выбор представителя Трампа по УкраинеПолитика, 10:40
В России за год из реестра производителей пива исключили 35 предприятийБизнес, 10:29
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Сбежавший из Сальвадора президент Маурисио Фунес умер в НикарагуаПолитика, 10:23
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:20
В Минюсте США после инаугурации начались увольненияПолитика, 10:17
Дюков пойдет на новый срок главы РФС, несмотря на санкции Минфина СШАСпорт, 10:15
Россия договорилась с ОАЭ о 10-процентной налоговой ставкеФинансы, 10:15
Из российского реестра производителей пива исключили 35 заводовВино, 10:12
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02