Экс-президента Сальвадора приговорили к десяти годам лишения свободы

Суд Сальвадора приговорил бывшего президента страны Антонио Сака к десяти годам тюремного заключения, после того как он признался в растрате более $300 млн государственных средств. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что также Антонио Саки назначен штраф в $260 млн.

Как передает агентство, экс-президент признал вину в августе. Согласно заявлению его адвоката, он сделал это в обмен на сокращение тюремного срока.

Во время расследования прокуроры выяснили, что деньги из госбюджета Сака тратил на себя и своих приближенных, в том числе более $7 млн были выделены на нужды его бывшей партии — Националистического республиканского альянса.

Помимо Сака суд приговорил к тюремному заключению шесть бывших чиновников, входивших в правительство при экс-президенте, к лишению свободы от трех до 16 лет за участие в коррупционной деятельности.

Преемник Сака, бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес также обвиняется в коррупции и скрывается в Никарагуа с 2016 года. Его обвиняют в использовании госсредств для оплаты личных счетов.

Антонио Сака был президентом Сальвадора с 2004 по 2009 год, а Маурисио Фунес — с 2009 по 2014 год.