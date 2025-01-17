Задержанным за хищение ₽160 млн из депозитария Сочи оказался его директор

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Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца директора депозитарного центра Алексея Лазарева, обвиняемого в хищении средств из сейфов ячеек Многофункционального депозитарного центра в Сочи (ООО «Многофункциональный депозитарный центр»).

Он пробудет под арестом до 15 марта 2025 года.

На видеокадрах, обнародованных пресс-службой МВД, видно, как задержанный мужчина показывает полицейским место, где он спрятал тайник с похищенными деньгами. У него изъяли деньги на сумму $600 тыс. Тайник с деньгами располагался в поселке Каштаны около Сочи.

Мужчина похитил деньги у 18 пострадавших.