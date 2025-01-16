В Сочи у клиентов депозитария украли ₽100 млн
Клиенты Многофункционального депозитарного центра в Сочи (ООО «Многофункциональный депозитарный центр») лишились 100 млн руб., деньги были похищены из банковских ячеек. Об этом сообщает «Кубань-информ».
Сейчас полиция проводит проверку по этому факту. Суммы ущерба варьируются от 1 млн до 11,5 млн рублей. При этом в некоторых ячейках часть денег осталась нетронутой.
Сумма похищенного может быть ниже, сообщает «Коммерсантъ-Сочи». Источник «Ъ-Сочи» не стал ни подтверждать, ни опровергать эти данные, отметив, что проверка все еще ведется.
Число пострадавших может достигать 17. В свою очередь, издание «Кубань-информ» сообщает, что за последние сутки в полицию от пострадавших поступило еще не менее 12 заявлений. Некоторые из пострадавших хранили деньги в депозитарии больше года, другие воспользовались его услугами после новогодних праздников.
Следователи начали допросы всех лиц, причастных к этому делу, включая руководство депозитария. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК. Правоохранители намерены допросить всех участников дела.
РБК направил запрос в многофункциональный депозитарный центр в городе Сочи.
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