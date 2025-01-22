Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 606 млн звонков с подменных номеров

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Система Роскомнадзора «Антифрод» в 2024 году проанализировала около 158 млрд вызовов и предотвратила почти 606 млн звонков с подменных номеров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, в 2023 году система проверила порядка 102,4 млрд вызовов и предотвратила более 756,7 млн звонков с подменных номеров. В настоящее время к системе «Антифрод» подключены 1162 телекомоператора, контролирующие 99,6% номерной емкости. В 2024 году к системе присоединились свыше 600 операторов телефонной связи.

По словам директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука, в 2024 году компания заблокировала 3,2 млрд нежелательных звонков, что на 48% больше, чем за 2023 году. Как правило, обманывая своих жертв, аферисты активно подстраиваются под текущую повестку и актуальные поводы, будь то начало учебного сезона, период подачи налоговой декларации, изменение законодательства и прочее.

Наиболее часто мошенники представлялись сотрудниками сотовых операторов (77%), социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%). В беседе со своей жертвой они предлагали продлить срок действия телефонного номера, скидки или рассказывают о возможности получить повышенные страховые выплаты и пенсии, рассказал Бийчук.

Система «Мегафона» в 2024 году заблокировала свыше 1,2 млрд мошеннических звонков, из которых 246 млн подменили номера. По словам представителя компании, численность звонков с подменой номера существенно снижается: в январе удалось заблокировать 36 млн таких звонков, а в декабре этот показатель снизился до 6 млн.

Антифрод-система «Билайна» проанализировала почти 366 млн звонков, из которых более 27,2 млн удалось заблокировать. По данным оператора, наибольшую активность мошенники проявляли в Москве (10,1 млн звонков), в центральной (10,3 млн) и южной (10 млн) частях России. По словам представителя компании, 5 августа 2024 года зафиксирован один из самых сложных инцидентов. Тогда мошенники в течение суток звонили жертве более 17 000 раз, «но все их попытки оказались безуспешными, а клиент даже не узнал, что ему звонили злоумышленники».

По словам представителя оператора Т2, компания заблокировала свыше 75 млн попыток мошеннических вызовов с подменой номера. Наибольшая активность звонков была зафиксирована в январе, а также в июле и августе 2024 года. Представитель компании отметил, что наиболее популярным методом доступа к персональным данным россиян остается портал «Госуслуги» и личный кабинет телеоператора. Получив доступ к личным данным, мошенники просят россиян сообщить им код из sms или назвать контрольное слово, отмечает представитель «Мегафона».

По данным Сбербанка, мошенники в 2024 году похитили у россиян 250–300 млрд рублей. Сейчас специалисты работают над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.