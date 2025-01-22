Трансляцию инаугурации Трампа посмотрели 24,6 млн человек
Трансляцию инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели 24,6 млн телезрителей, сообщила пресс-служба аналитической компании Nielsen.
Более 24 млн человек следили за церемонией в период с 18:30 до 03:00 мск. В прямом эфире ее транслировали 15 телеканалов.
Аналитики зафиксировали пик внимания аудитории на старте трансляции — в 20:15 мск инаугурацию смотрели 34,4 млн зрителей. Наибольший интерес событие вызвало у американцев в возрасте 35-54 лет.
В 2017 году за первым вступлением Трампа в должность президента наблюдал примерно 31 млн человек. В 2021 году за инаугурацией демократа Джо Байдена следили 33,8 млн телезрителей.
Церемония вступления в должность 47-го президента США состоялась 20 января. Инаугурация прошла в ротонде Капитолия. На мероприятии присутствовали члены семьи Трампа, его предшественник Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. На церемонию прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009–2017), Билл Клинтон (1993–2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.
К присяге также был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп сразу после принесения присяги объявил о начале «золотого века Америки».
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