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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трансляцию инаугурации Трампа посмотрели 24,6 млн человек

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Трансляцию инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели 24,6 млн телезрителей, сообщила пресс-служба аналитической компании Nielsen.

Более 24 млн человек следили за церемонией в период с 18:30 до 03:00 мск. В прямом эфире ее транслировали 15 телеканалов.

Аналитики зафиксировали пик внимания аудитории на старте трансляции — в 20:15 мск инаугурацию смотрели 34,4 млн зрителей. Наибольший интерес событие вызвало у американцев в возрасте 35-54 лет.

В 2017 году за первым вступлением Трампа в должность президента наблюдал примерно 31 млн человек. В 2021 году за инаугурацией демократа Джо Байдена следили 33,8 млн телезрителей.

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Дональд Трамп

Церемония вступления в должность 47-го президента США состоялась 20 января. Инаугурация прошла в ротонде Капитолия. На мероприятии присутствовали члены семьи Трампа, его предшественник Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. На церемонию прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009–2017), Билл Клинтон (1993–2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

К присяге также был приведен вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп сразу после принесения присяги объявил о начале «золотого века Америки».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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