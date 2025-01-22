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Спорт ,  
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Овечкин заявил, что ему приятна похвала от Трампа

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что слышал высказывание президента США Дональда Трампа о своей игре. Об этом сообщает телеграм-канал медиа-команды хоккеиста.

Ранее Трамп назвал Овечкина «великим игроком». Политик выступал на домашней для «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena. Президент США также назвал великолепными владельцев этой площадки, а команду — очень успешной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп воспринимает Овечкина как «великого хоккеиста американского хоккея», и к российской аудитории эти слова не имели отношения.

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — написал Овечкин.

Трамп назвал Овечкина великим игроком
Спорт

Хоккеист отметил, что не получал приглашения на инаугурацию Трампа. Спортсмен подчеркнул, что в любом случае не смог бы присутствовать на церемонии в связи с тем, что его команда участвует в выездной серии чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Дональд Трамп Александр Овечкин Хоккей
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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