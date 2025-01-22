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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал Путина умным

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

По мнению республиканца, российский президент не уважал бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Он (Путин — РБК) умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп.

Президент США также выразил надежду на скорый контакт с российским коллегой. Республиканец добавил, что готов встретиться с Путиным, «когда он хочет».

При этом Трамп посчитал вероятными введение новых санкций против Москвы, если Россия не пойдет на переговоры по Украине.

Кремль заявил, что подготовка разговора Путина и Трампа еще не началась
Политика
Владимир Путин

Во время инаугурации в Вашингтоне Трамп заявил, что «как можно быстрее» планирует встретиться с Путиным. Президент США отметил, что знает о желании украинского лидера Владимира Зеленского «заключить сделку», но не в курсе насчет мнения Путина.

Пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что подготовка телефонного разговора президентов России и США еще не началась. 20 января Путин поздравил Трампа с вступлением в должность и заявил о готовности к диалогу.

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Владимир Путин Дональд Трамп Россия США Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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