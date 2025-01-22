Трамп назвал Путина умным
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.
По мнению республиканца, российский президент не уважал бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Он (Путин — РБК) умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп.
Президент США также выразил надежду на скорый контакт с российским коллегой. Республиканец добавил, что готов встретиться с Путиным, «когда он хочет».
При этом Трамп посчитал вероятными введение новых санкций против Москвы, если Россия не пойдет на переговоры по Украине.
Во время инаугурации в Вашингтоне Трамп заявил, что «как можно быстрее» планирует встретиться с Путиным. Президент США отметил, что знает о желании украинского лидера Владимира Зеленского «заключить сделку», но не в курсе насчет мнения Путина.
Пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что подготовка телефонного разговора президентов России и США еще не началась. 20 января Путин поздравил Трампа с вступлением в должность и заявил о готовности к диалогу.
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