Трамп назвал Путина умным

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина умным. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

По мнению республиканца, российский президент не уважал бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Он (Путин — РБК) умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп.

Президент США также выразил надежду на скорый контакт с российским коллегой. Республиканец добавил, что готов встретиться с Путиным, «когда он хочет».

При этом Трамп посчитал вероятными введение новых санкций против Москвы, если Россия не пойдет на переговоры по Украине.

Во время инаугурации в Вашингтоне Трамп заявил, что «как можно быстрее» планирует встретиться с Путиным. Президент США отметил, что знает о желании украинского лидера Владимира Зеленского «заключить сделку», но не в курсе насчет мнения Путина.

Пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что подготовка телефонного разговора президентов России и США еще не началась. 20 января Путин поздравил Трампа с вступлением в должность и заявил о готовности к диалогу.