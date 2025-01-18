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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД предупредили о мошенничестве с помощью голосований в Telegram

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с использованием ссылок на фейковые голосования. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

«Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — говорится в публикации.

Сообщение со ссылкой приходит пользователю от знакомого контакта, который давно не был онлайн, уточнили в ведомстве.

«Привет, если не сложно, поддержи, пожалуйста, голосом Наталью Юрьевну в детском конкурсе», — приводит управление пример сообщения от мошенников.

Ведомство призвало пользователей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

Москвичей предупредили о мошенничестве с фейковыми запросами от школ
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

13 января департамент образования и науки Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества с фальшивыми запросами от образовательных учреждений. Мошенники звонят жертвам, представляются администрацией школы и просят передать код из сообщения, присланного на телефон от «Госуслуг», якобы для того, чтобы продлить обучение на второе полугодие. Однако сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов, напомнили в департаменте.

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МВД мошенничество Telegram мессенджер фейковые сайты фишинг
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