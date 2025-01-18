В МВД предупредили о мошенничестве с помощью голосований в Telegram

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram с использованием ссылок на фейковые голосования. Об этом рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

«Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — говорится в публикации.

Сообщение со ссылкой приходит пользователю от знакомого контакта, который давно не был онлайн, уточнили в ведомстве.

«Привет, если не сложно, поддержи, пожалуйста, голосом Наталью Юрьевну в детском конкурсе», — приводит управление пример сообщения от мошенников.

Ведомство призвало пользователей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

13 января департамент образования и науки Москвы предупредил об участившихся случаях мошенничества с фальшивыми запросами от образовательных учреждений. Мошенники звонят жертвам, представляются администрацией школы и просят передать код из сообщения, присланного на телефон от «Госуслуг», якобы для того, чтобы продлить обучение на второе полугодие. Однако сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают никаких кодов, напомнили в департаменте.