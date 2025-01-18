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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате восьми дронов над Крымом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Минобороны России отчиталось об уничтожении восьми украинских беспилотников над Крымом. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в публикации Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 20:00 до 21:00 мск, уточнило ведомство.

Минобороны сообщило о перехвате трех дронов над Крымом и Черным морем
Политика
Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

Ранее 18 января министерство сообщило о перехвате трех беспилотников над Крымом и Черным морем. Атака произошла с 19:00 до 20:00 мск.

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Крым Минобороны дроны беспилотники Военная операция на Украине
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