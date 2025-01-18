Минобороны сообщило о перехвате восьми дронов над Крымом

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Минобороны России отчиталось об уничтожении восьми украинских беспилотников над Крымом. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — говорится в публикации Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 20:00 до 21:00 мск, уточнило ведомство.

Ранее 18 января министерство сообщило о перехвате трех беспилотников над Крымом и Черным морем. Атака произошла с 19:00 до 20:00 мск.