Эрдоган объявил 22 января днем траура в Турции после пожара на курорте

Отель в горнолыжном центре Kartalkaya после пожара, Турция, 21 января 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Однодневный национальный траур объявлен в Турции в связи с пожаром в отеле в горнолыжном центре Kartalkaya, в котором погибли 66 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правительства, передает Anadolu.

В среду, 22 января, государственные флаги в Турции и зарубежных представительствах будут приспущены, сказал глава государства.

Эрдоган также заверил, что виновные в пожаре будут отвечать по всей строгости закона.

Огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, и быстро охватил все здание. По данным МВД Турции, в результате пожара погибли 66 человек, еще 51 человек пострадал.