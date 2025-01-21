Эрдоган объявил 22 января днем траура в Турции после пожара на курорте
Однодневный национальный траур объявлен в Турции в связи с пожаром в отеле в горнолыжном центре Kartalkaya, в котором погибли 66 человек. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правительства, передает Anadolu.
В среду, 22 января, государственные флаги в Турции и зарубежных представительствах будут приспущены, сказал глава государства.
Эрдоган также заверил, что виновные в пожаре будут отвечать по всей строгости закона.
Огонь вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном деревянном отеле, расположенном в горнолыжном центре Kartalkaya в провинции Болу, и быстро охватил все здание. По данным МВД Турции, в результате пожара погибли 66 человек, еще 51 человек пострадал.
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