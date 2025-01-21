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Политика ,  
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Лукашенко заявил о бандах у границ, которые хотят «захватить кусок земли»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у границы республики находятся «вооруженные банды», которые хотят захватить часть территории страны, сообщает БелТА.

«Мы с ними [бандами] работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», — заявил президент. О каких именно вооруженных бандах идет речь, Лукашенко не уточнил.

Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в Белоруссии
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Владимир Путин и Александр Лукашенко

В воскресенье, 26 января, в Белоруссии состоятся президентские выборы. Лукашенко, заявивший о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру, в 2020 году, после принятия новой Конституции, обещал, что не будет еще раз занимать этот пост.

В январе этого года он заявлял, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти». В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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