Путин и Си Цзиньпин обсудили рост туристического обмена
Встречный туристический поток России и Китая за год составил более 2 млн человек, заявил президент Владимир Путин во время разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал на брифинге помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Он также отметил, что главы государств обсудили укрепление спортивных связей. В частности, китайская сторона принимала активное участие в «Играх будущего», которые проходили в Казани в 2024 году, а также в ряде других спортивных мероприятий.
Разговор между Путиным и Си Цзиньпином по видеосвязи состоялся 21 января. Кроме турпотока главы обсудили развитие возможных контактов с новой администрацией США при Дональде Трампе, в частности, по поводу конфликта на Украине, а также обстановку на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанский регион и развитие событий в Сирии.
Главы России и Китая традиционно созваниваются в начале года, и соответствующая договоренность была достигнута еще в декабре, пояснил Ушаков. Российская сторона не пыталась соотнести эту дату с инаугурацией Трампа в Вашингтоне, которая прошла накануне.
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