Лавров заявил о стремлении российского бизнеса укрепиться в Армении

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Российский бизнес заинтересован в расширении своих операций на армянском рынке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном, передал корреспондент РБК.

Лавров отметил, что товарооборот между двумя странами достиг «небывалых темпов» и сегодня он составляет $12 млрд. Россия — ключевой внешнеторговый партнер Армении, добавил министр.

По словам главы российского МИДа, одной из основ развития отношений России и Армении является Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Ереваном за 2023 год превысил $7 млрд. Он назвал это рекордным значением на тот момент.

Во вторник, 21 января, Лавров и Мирзоян провели встречу в Москве, где обсудили «практически весь круг вопросов» двусторонних отношений. По ее итогам обе стороны положительно оценили диалог и договорились продолжать его.