Ушаков раскрыл подробности беседы Путина с Си Цзиньпином

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи обсуждал с ним ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения и международную проблематику. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«В частности, отмечено, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 году развивались весьма успешно», — сказал он.

Кроме того, стороны обоюдно договорились о намерении создавать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям. По словам помощника президента, значительное внимание Путин и Си Цзиньпин уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Было выражено удовлетворение устойчивой динамикой этого сотрудничества в условиях беспрецедентных западных санкций, особенно в торговой, финансовой, энергетической, промышленной, транспортной, инвестиционной сферах, также в новых областях сотрудничества — это искусственный интеллект, квантовая физика, инновационные материалы», — добавил помощник президента.

В общей сложности беседа продлилась один час 35 минут. Договоренность о беседе лидеров России и Китая была достигнута еще в декабре 2024 года, отметил Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели беседу сегодня, 21 января. Президент России заявил, что российская сторона намерена подвести итоги работы за прошедший период и наметить новые планы по развитию российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.