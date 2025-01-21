Ушаков раскрыл подробности беседы Путина с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи обсуждал с ним ряд вопросов, в том числе двусторонние отношения и международную проблематику. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
«В частности, отмечено, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 году развивались весьма успешно», — сказал он.
Кроме того, стороны обоюдно договорились о намерении создавать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям. По словам помощника президента, значительное внимание Путин и Си Цзиньпин уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.
«Было выражено удовлетворение устойчивой динамикой этого сотрудничества в условиях беспрецедентных западных санкций, особенно в торговой, финансовой, энергетической, промышленной, транспортной, инвестиционной сферах, также в новых областях сотрудничества — это искусственный интеллект, квантовая физика, инновационные материалы», — добавил помощник президента.
В общей сложности беседа продлилась один час 35 минут. Договоренность о беседе лидеров России и Китая была достигнута еще в декабре 2024 года, отметил Ушаков.
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели беседу сегодня, 21 января. Президент России заявил, что российская сторона намерена подвести итоги работы за прошедший период и наметить новые планы по развитию российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.
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