Путин в разговоре с Си призвал не допустить возрождения идеологии фашизма
Важно не допустить возрождения идеологии фашизма, нацизма и милитаризма, заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.
«Мы не можем позволить этим идеологиям снова поднять голову. Нам необходимо совместно с нашими союзниками защищать историческую правду», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также отметил необходимость бережно сохранять и защищать историческую правду о победе над фашизмом.
Путин и Си Цзиньпин 21 января провели видеоконференцию, где обсудили ключевые вопросы. Кремль подтвердил встречу, опубликовав кадры начала беседы, где Путин приветствует китайского лидера.
Разговор состоялся спустя несколько часов после инаугурации Дональда Трампа. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, международные вопросы и итоги визита Путина в Китай в мае 2024 года.
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