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Политика ,  
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Володин увидел корысть в выходе США из ВОЗ

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывезти страну из структуры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за корысти. По мнению спикера нижней палаты парламента, решение было принято вряд ли из-за желания улучшить здоровье жителей планеты. Трансляцию вел телеканал «Дума.ТВ».

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.

Всемирная организация здравоохранения является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области здравоохранения. Она была создана 7 апреля 1948 года. Основной целью ВОЗ, как это изложено в ее Уставе, является достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья.

Накануне в ходе инаугурации Дональд Трамп объявил о выходе США из ВОЗ. По словам президента США, решение обусловлено действиями организации во время пандемии COVID-19, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран.

В 2020 году Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Тогда он называл организацию «подконтрольной Китаю». Он считал, что ВОЗ сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. Трамп отмечал, что ВОЗ предоставляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в стране.

При следующем президенте Джо Байдене США вернулись в ВОЗ.

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ВОЗ Вячеслав Володин Дональд Трамп
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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