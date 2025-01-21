Володин увидел корысть в выходе США из ВОЗ

Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывезти страну из структуры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за корысти. По мнению спикера нижней палаты парламента, решение было принято вряд ли из-за желания улучшить здоровье жителей планеты. Трансляцию вел телеканал «Дума.ТВ».

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.

Всемирная организация здравоохранения является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области здравоохранения. Она была создана 7 апреля 1948 года. Основной целью ВОЗ, как это изложено в ее Уставе, является достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья.

Накануне в ходе инаугурации Дональд Трамп объявил о выходе США из ВОЗ. По словам президента США, решение обусловлено действиями организации во время пандемии COVID-19, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран.



В 2020 году Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ. Тогда он называл организацию «подконтрольной Китаю». Он считал, что ВОЗ сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. Трамп отмечал, что ВОЗ предоставляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в стране.

При следующем президенте Джо Байдене США вернулись в ВОЗ.