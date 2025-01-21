Путин помахал Си Цзиньпину во время разговора по видеосвязи
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Во время разговора Путин помахал Си Цзиньпину. Китайский лидер ответил на приветствие кивком головы.
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