Мэрия Смоленска сообщила о распространении фейков об эвакуации

Виды Смоленска (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Мэрия Смоленска назвала недостоверной информацию об эвакуации жителей города, которая распространяется в сети. Об этом власти города сообщили на странице «Вконтакте».

В сети распространился поддельный скриншот сайта города с сообщением о начавшейся эвакуации.

«Указанная информация является недостоверной! Официальный сайт Администрации города (smoladmin.ru) не подвергался кибератакам, сбоев информационных систем не зафиксировано. Новость с фейкового скриншота на сайте не опубликована», — говорится в сообщении мэрии.

Как писали в паблике «Подслушано Смоленск», неизвестные распространяют информацию о якобы начавшейся эвакуации жителей Ершичского, Шумячского, Хиславичского и Монастырщинского районов города.



Власти Смоленска призвали жителей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные.

Атака беспилотников на Смоленск дронами ВСУ прошла в ночь на 21 января. В результате падений сбитых дронов на некоторых домах загорелась кровля.