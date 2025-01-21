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Военная операция на Украине ,  
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Мэрия Смоленска сообщила о распространении фейков об эвакуации

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Военная операция на Украине
Виды Смоленска
Виды Смоленска (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Мэрия Смоленска назвала недостоверной информацию об эвакуации жителей города, которая распространяется в сети. Об этом власти города сообщили на странице «Вконтакте».

В сети распространился поддельный скриншот сайта города с сообщением о начавшейся эвакуации.

«Указанная информация является недостоверной! Официальный сайт Администрации города (smoladmin.ru) не подвергался кибератакам, сбоев информационных систем не зафиксировано. Новость с фейкового скриншота на сайте не опубликована», — говорится в сообщении мэрии.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Как писали в паблике «Подслушано Смоленск», неизвестные распространяют информацию о якобы начавшейся эвакуации жителей Ершичского, Шумячского, Хиславичского и Монастырщинского районов города.

Власти Смоленска призвали жителей доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные.

Атака беспилотников на Смоленск дронами ВСУ прошла в ночь на 21 января. В результате падений сбитых дронов на некоторых домах загорелась кровля.

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