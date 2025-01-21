Смоленский губернатор сообщил об атаке украинских дронов и работе ПВО

В Смоленске работает противовоздушная оборона, горожан просят отойти от окон и сохранять спокойствие. В предыдущий раз регион подвергся атаке дронов три дня назад

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Смоленской области продолжается атака украинских беспилотников, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств. Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — написал глава Смоленской области и попросил не приближаться к обломкам дронов.

В прошлый раз атака дронов на Смоленскую область произошла три дня назад, в ночь на 18 января. Сбили пять аппаратов, жертв и разрушений не было.

Смоленская область не граничит с Украиной, между ней и украинской территорией расположена Брянская область.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал саратовский губернатор Роман Бусаргин.

Накануне вечером пожар произошел в результате падения одного из беспилотников на территории нефтебазы в Воронежской области. Пострадавших нет, пожарные продолжат тушение пожара, «как только это будет безопасно», рассказал губернатор Александр Гусев.