Смоленский губернатор сообщил об атаке украинских дронов и работе ПВО
В Смоленской области продолжается атака украинских беспилотников, в Смоленске работает ПВО, сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сохраняете спокойствие и избегайте открытых пространств. Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — написал глава Смоленской области и попросил не приближаться к обломкам дронов.
В прошлый раз атака дронов на Смоленскую область произошла три дня назад, в ночь на 18 января. Сбили пять аппаратов, жертв и разрушений не было.
Смоленская область не граничит с Украиной, между ней и украинской территорией расположена Брянская область.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал саратовский губернатор Роман Бусаргин.
Накануне вечером пожар произошел в результате падения одного из беспилотников на территории нефтебазы в Воронежской области. Пострадавших нет, пожарные продолжат тушение пожара, «как только это будет безопасно», рассказал губернатор Александр Гусев.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за инаугурацией Трампа в Telegram
В машине Гоши Куценко нашли тело женщины
Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
Как возвращение Трампа повлияет на транснациональные компании в России
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Минфин отреагировал на предложение продавать алкоголь навынос в ресторанах
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Названы районы-лидеры Москвы по росту цен на жилье
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов