Мошенники в сфере косметологии обманули более 40 москвичей на ₽30 млн

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Сотрудники МВД задержали десять мошенников в Москве, которые под видом договоров на оказание косметологических услуг оформляли на жителей столицы потребительские кредиты. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Количество потерпевших от противоправной деятельности участников организованной группы составило более 40 граждан. Материальный ущерб превысил 30 млн руб.», — написала она.

По данным МВД, мошенники убеждали граждан пройти первую бесплатную косметологическую процедуру, после чего им предлагали заключить договор на дальнейшее оказание платных услуг. Но в действительности злоумышленники оформляли на потерпевших потребительские кредиты, отметили в ведомстве.

Там добавили, что в отношении задержанных, шести женщин и четверых мужчин, возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество.

«Трое фигурантов заключены под стражу, трое находятся под домашним арестом, в отношении еще четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

В начале декабря 2024 года в Казани раскрыли сеть косметологических клиник, где клиентам навязывали услуги и под видом рассрочки оформляли кредиты по высоким ставкам. Тогда пострадали более 50 человек. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.