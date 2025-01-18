Минобороны сообщило о взятии под контроль Петропавловки и Времевки в ДНР

Петропавловка находится вблизи Курахово, которое взяли в начале января, а Времевка — вблизи Великой Новоселки, где идет продвижение российской армии «в глубину обороны» Украины

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Российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, сообщили в Минобороны.

Петропавловка находится к северо-западу от Курахово (под контролем России с 6 января), Времевка — к юго-западу от Великой Новоселки, рядом с границами Запорожской и Днепропетровской областей.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр», которые взяли под контроль Петропавловку, поразили силы семи механизированных бригад ВСУ. Украина потеряла до 585 военнослужащих, говорится в сводке российского министерства.

Времевку взяли части группировки войск «Восток», которые «продолжили продвижение в глубину обороны противника». Они поразили механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ, в результате украинская армия потеряла до 135 военнослужащих, заявили в ведомстве.

Большие потери, по оценке российского Минобороны, силы Киева понесли в зоне ответственности группировок «Запад» (юг Харьковской области) — до 470 военных — и «Юг» (Часов Яр в ДНР) — более 245 человек.

Только за последнюю неделю российские силы заняли пять населенных пунктов в ДНР: это Песчаное в районе Покровска (Красноармейска), Нескучное в районе Великой Новоселки, Терны в районе Лимана, Славянку и Украинку в районе Курахово (вблизи Петропавловки).

12 января президент Украины Владимир Зеленский называл покровское направление «самым жестким». Город является важным для страны с военно-промышленной точки зрения. Глава Ассоциации производителей стали Украины Александр Каленков указывал, что закрытие единственной на Украине шахты под Покровском, где добывают коксующийся уголь, вызовет «экономический шок» в стране и подорвет боеспособность армии, поскольку произойдет снижение выработки стали, уменьшение налоговых поступлений, сокращение выпуска необходимых материалов для бронетехники.