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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли Волково в ДНР

Минобороны: российские войска заняли Волково в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Село находится рядом с железной дорогой, связывающей Покровск с Днепропетровской областью
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные заняли населенный пункт Волково в ДНР. Он находится к западу от Покровска (Красноармейска).

Волково расположено к югу от железной дороги, связывающей Покровск и Чаплино Днепропетровской области. По переписи 2001 года, в селе проживало менее 30 человек.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В военном ведомстве сообщили, что за последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям украинской бригады в районе Волчанска;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Новоегоровка, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай, Лозовая;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка, Нововасилевка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар, Богатырь;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Каменское, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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