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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп отдал первые поручения после вступления в должность

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Возвращение Трампа в Белый дом
Первым делом президент США поручил до конца дня поднять обратно флаги, приспущенные в связи со смертью Джимми Картера. Кроме того, после его инаугурации со стены в Пентагоне пропал портрет генерала, называвшего Трампа фашистом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Graeme Jennings / Reuters)

Государственный флаг США будет полностью поднят в день инаугурации Дональда Трампа и при присягах следующих президентов, такой указ подписал республиканец сразу после вступления в должность. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Настоящим я приказываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был поднят в полном составе над Белым домом и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах Федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов и его территории и владения, на оставшуюся часть этого дня, начиная немедленно», — сказано в документе, распоряжение также касается всех представительств США за границей, включая военные объекты и исследовательские станции.

Флаги были приспущены в связи со смертью 29 декабря экс-президента Джимми Картера на 30 дней указом предыдущего президента Джо Байдена. На следующий день, 21 января и до истечения 30-дневного периода флаги будут снова приспущены.

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Президент также официально направил в сенат кандидатуры своих назначенцев на министерские должности, их подчиненных, объявил о назначении глав профильных комиссий и агентств.

Трамп отдал первые поручения после вступления в должность
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Всего Трамп подписал несколько прокламаций и указов, их точное количество и содержание неизвестно, затем по традиции подарил ручку конгрессменам и отправился на большой обед в Капитолии с участием членов конгресса, кабинета министров, других политиков и бизнесменов.

К примеру, среди обедающих — гендиректор Apple Тим Кук. Хиллари и Билл Клинтоны отклонили приглашение, хотя перед этим посетили церемонию инаугурации.

Вскоре после церемонии инаугурации со стены в Пентагоне сняли портрет генерала Марка Милли, служившего в 2019-2023 годах на должности главы Объединенного комитета начальников штабов. Трамп сам назначил Милли, но со временем отношения между ними ухудшились до такой степени, что генерал называл республиканца «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны».

Портрет провисел всего десять дней, а накануне ухода с должности Байден превентивно помиловал Милли на случай преследования со стороны Трампа, что последний прокомментировал так: «Почему мы пытаемся помочь такому парню, как Милли?».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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