Севим Дагделен (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Депутат Левой партии бундестага Севим Дагделен призвала возобновить импорт нефти и газа из России. Об этом она написала в посте в соцсети X.

«Безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители благодаря открытию «Северного потока-2» и импорту российской нефти для нефтеперерабатывающего завода в Шведте», — сказала депутат в посте.

Также Дагделен написала, что федеральное правительство выходцев из Социал-демократической партии Германии и партии «Зеленых» «не помудреет всем назло». Депутат считает, что «саморазрушительные» санкции против России будут еще ужесточены и станут причиной экономического спада Германии.

Левая партия — социалистическая партия, образованная в 2007 году в результате слияния Партии демократического социализма, партии «Труд и социальная справедливость — Избирательная альтернатива» и левых из Социал-демократической партии. После выборов 2021 года занимает 39 из 736 депутатских мест в бундестаге.

В декабре 2024 года безумной назвал санкционную политику против России также глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. «Безумие, это словно государственный переворот против нашей собственной промышленности», — сказал он.