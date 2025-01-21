Минобороны отчиталось об ударе Ка-52М по технике ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны России

Экипаж российского вертолета Ка-52М нанес ракетный удар по личному составу, а также бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен по украинским военным, которые скрывались в лесистой местности.

«По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения наземных и малоскоростных воздушных целей, а также для решения задач разведки и управления группой вертолетов. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Накануне врио главы правительства Курской области Алексей Дедов отчитался о ситуации в регионе за последние дни. По его словам, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 93 частных дома и свыше 21 многоэтажного дома.

За последнюю неделю в регионе установили 194 оконных блока из 831 поврежденного, а также восстановили десять кровель частных домов и три — в многоквартирных домах. До конца месяца специалисты намерены восстановить два многоквартирных и 12 частных домов.