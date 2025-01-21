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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 55 дронов над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили 55 дронов ВСУ над регионами России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 21 января силы ПВО уничтожили 55 украинских дронов над шестью регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.

22 беспилотника сбили в небе над Брянской областью, 12 — над Ростовской, 10— над Смоленской. Еще 6 БПЛА военные ликвидировали над Воронежской областью, 4 — над Саратовской и один — над Курской.

В Брянской области военные перехватили 18 дронов
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 18 сбитых беспилотниках, среди которых было два реактивных. Этой ночью об атаке дронов рассказал также губернатор соседней Смоленской области Василий Анохин. ПВО отразила атаку, никто не пострадал. Он указал, что «на земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли» из-за падения обломков БПЛА, а еще повреждены окна жилых домов. К тому же глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 сбитых беспилотниках, заверив, что пострадавших нет.

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Теги
Минобороны БПЛА Брянская область Ростовская область Смоленская область Воронежская область Саратовская область Курская область
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В Брянской области военные перехватили 18 дронов
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За ночь в Ростовской области сбили 12 беспилотников
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Смоленский губернатор сообщил о возгораниях кровли из-за обломков БПЛА
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