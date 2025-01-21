За ночь в Ростовской области сбили 12 беспилотников
За прошедшую ночь российские военные сбили 12 дронов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что беспилотники были сбиты над Шолоховским и Чертковским районами.
«Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Также в ночь на 21 января средства ПВО в Брянской области перехватили 18 дронов, в том числе два реактивных, сообщил губернатор Александр Богомаз. Кроме того, об атаке беспилотников заявлял губернатор соседней Смоленской области Василий Анохин.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, а в Смоленской области на земле и на крышах отдельных зданий из-за падения обломков дронов загорелась кровля.
До этого врио губернатора Ростовской области сообщал о сбитых над регионом дронах 14 января. Тогда над областью уничтожили 14 беспилотников. Пострадавших и разрушений на земле не было.
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