Слюсарь: за ночь на севере Ростовской области сбили 12 беспилотников

За ночь в Ростовской области сбили 12 беспилотников

Фото: Минобороны России / Global Look Press

За прошедшую ночь российские военные сбили 12 дронов на севере Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что беспилотники были сбиты над Шолоховским и Чертковским районами.

«Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также в ночь на 21 января средства ПВО в Брянской области перехватили 18 дронов, в том числе два реактивных, сообщил губернатор Александр Богомаз. Кроме того, об атаке беспилотников заявлял губернатор соседней Смоленской области Василий Анохин.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, а в Смоленской области на земле и на крышах отдельных зданий из-за падения обломков дронов загорелась кровля.

До этого врио губернатора Ростовской области сообщал о сбитых над регионом дронах 14 января. Тогда над областью уничтожили 14 беспилотников. Пострадавших и разрушений на земле не было.