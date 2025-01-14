Над Ростовской областью уничтожили 14 дронов

Ночью над Ростовской областью сбито и подавлено 14 БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — заявил Слюсарь.

До этого врио губернатора сообщал о сбитых над регионом дронах 10 января. Тогда было уничтожено и подавлено 16 беспилотников. В Мясниковском районе в селе Чалтырь из-за атаки дронов загорелся частный дом и припаркованные рядом автомобили, в селе Крым — производственное предприятие.

Также повреждения получили жилые дома и школа в хуторе Крюков Куйбышевского района: в результате падения беспилотника у зданий выбило стекла, были повреждены фасады и кровля. Никто из людей не пострадал.