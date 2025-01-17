Жительницу Хабаровска задержали из-за сбора сведений для разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска из-за сбора сведений для Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, женщина «инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины». Она собирала данные в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры, рассказали в хабаровском УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией; от трех до восьми лет лишения свободы). Женщина находится под арестом.

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