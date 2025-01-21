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Челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по ₽5 млн

Рабочие одного из челябинских заводов по ошибке получили зарплату за декабрь в стократном размере, сообщает «КП-Челябинск».

Так, вместо 50 тыс. руб. на счету одного из работников оказалось 5 млн руб, другой получил 8 млн руб. Число резко разбогатевших заводчан в материале не указано. Предполагается, что это была ошибка бухгалтерии.

Предприятие может вернуть начисленные средства через суд, если докажет техническую ошибку, рассказал глава коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов. Однако сегодня это сложно сделать, поскольку составление расчетных листов ведется в специальных программах, а не вручную.

«В данной ситуации все неочевидно. Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время, пройдя через все инстанции, вплоть до Верховного суда. Даже если работодатель выиграет дело и получит судебное решение о взыскании денег, работник может объявить себя банкротом», — рассказал Филатов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Юрист рассказал о похожем случае, произошедшем в Курской обалсти в прошлом году. Сотруднкиа завода вместо 17 тыс. в качестве зарплаты за декабрь перевели 1,7 млн руб. Мужчина отказался возвращать деньги, а суд встал на его сторону, апелляция подтвердила это решение.

В 2024 году средние зарплатные предложения для новых сотрудников больше всего выросли в сельском хозяйстве, в сфере складских помещений, а также ремонта и обслуживания автомобилей.

Ранее Росстат сообщал, что за десять месяцев 2024 года реальная зарплата (то есть за вычетом инфляции) в среднем по стране выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла в номинальном выражении 86,5 тыс. руб.

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