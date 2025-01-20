Трамп пообещал отправить войска на южную границу США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен использовать войска для защиты южной границы страны и предотвращения нелегальной миграции. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи, кроме того, об этом плане действий сообщает CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

Трамп пообещал начать свой срок с принятия ряда масштабных мер по иммиграционному контролю. В частности, на южной границе США объявят чрезвычайное положение и развернут дополнительные силы Пентагона и войска для завершения строительства пограничной стены. Возведение стены на границе с Мексикой было одним из главных обещаний Трампа в его первый срок в Белом доме.

Кроме того, новый президент пообещал приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца и сокращение приема заявлений на предоставление убежища. Уже 20 января администрация Трампа прекратила работу приложения CBP One, которое позволяло мигрантам легально въезжать в США, — основного пути для желающих переехать в Америку.

Трамп еще до победы на выборах пообещал начать «самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников», и запустить ее в первый день его возвращения в Белый дом. По его словам, будет депортировано 15–20 млн мигрантов.

В январе The Wall Street Journal писал, что администрация Трампа планирует провести масштабный иммиграционный рейд на следующий день после инаугурации президента. Для его проведения Иммиграционная и таможенная полиция США задействует 100–200 сотрудников.