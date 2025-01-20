Байден покинул Вашингтон на вертолете после инаугурации Трампа

Video

Бывший президент США Джо Байден покинул Вашингтон после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

По данным One America News, Байден и его жена Джилл направились к авиабазе Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, затем супруги поедут в Санта-Инес в округе Санта-Барбара в Калифорнии.

Там находится ранчо Джо Киани, генерального директора медицинской технологической компании Masimo, которого в администрации Байдена называли «другом». New York Post писала, что Киани назначили в Совет президента по науке и технологиям в 2021 году после того, как он вложил деньги в поддержку политических кампаний Байдена и его семейного фонда.

Инаугурация Трампа прошла 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). В инаугурационной речи Трамп, в то время как Байден сидел в нескольких шагах от него, раскритиковал предыдущую администрацию за неспособность «справиться с простым кризисом у себя дома».

Он напомнил, что одним из основных направлений его администрации станет вопрос иммиграции. По словам Трампа, правительство «не в состоянии защитить законопослушных граждан, в то время как предоставляет убежище и защиту опасным преступникам».

Ранее CNN писал, что Байден намерен перед уходом с занимаемой должности передать избранному главе государства напутственное письмо.