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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Байден покинул Вашингтон на вертолете после инаугурации Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом

Байден покинул Вашингтон на вертолете после инаугурации Трампа
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Бывший президент США Джо Байден покинул Вашингтон после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

По данным One America News, Байден и его жена Джилл направились к авиабазе Эндрюс в Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд, затем супруги поедут в Санта-Инес в округе Санта-Барбара в Калифорнии.

Там находится ранчо Джо Киани, генерального директора медицинской технологической компании Masimo, которого в администрации Байдена называли «другом». New York Post писала, что Киани назначили в Совет президента по науке и технологиям в 2021 году после того, как он вложил деньги в поддержку политических кампаний Байдена и его семейного фонда.

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Политика
Джо Байден

Инаугурация Трампа прошла 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). В инаугурационной речи Трамп, в то время как Байден сидел в нескольких шагах от него, раскритиковал предыдущую администрацию за неспособность «справиться с простым кризисом у себя дома».

Он напомнил, что одним из основных направлений его администрации станет вопрос иммиграции. По словам Трампа, правительство «не в состоянии защитить законопослушных граждан, в то время как предоставляет убежище и защиту опасным преступникам».

Ранее CNN писал, что Байден намерен перед уходом с занимаемой должности передать избранному главе государства напутственное письмо.

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