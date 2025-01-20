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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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На инаугурацию Трампа прибыли предприниматели Маск, Цукерберг и Безос

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters
Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

На инаугурации Дональда Трампа в Капитолии среди прочих гостей присутствуют основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес, а также бывший вице-президент США Майк Пенс.

Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации
Политика
Дональд Трамп прибывает&nbsp;в Капитолий на церемонию инаугурации

Сам политик Трамп также уже прибыл в Капитолий.

Церемония инаугурации начнется 20 января в 20:00 мск.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Джефф Безос фото

Джефф Безос

бизнесмен, основатель Amazon
12 января 1964 года
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