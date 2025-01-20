На инаугурацию Трампа прибыли предприниматели Маск, Цукерберг и Безос

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

На инаугурации Дональда Трампа в Капитолии среди прочих гостей присутствуют основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес, а также бывший вице-президент США Майк Пенс.

Сам политик Трамп также уже прибыл в Капитолий.

Церемония инаугурации начнется 20 января в 20:00 мск.