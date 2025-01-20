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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп прибывает&nbsp;в Капитолий на церемонию инаугурации
Дональд Трамп прибывает в Капитолий на церемонию инаугурации (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации, где будет приведен к присяге в качестве 47-го президента страны.

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На церемонии среди прочих гостей присутствуют основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес, бывший вице-президент США Майк Пенс и другие.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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