Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

Дональд Трамп прибывает в Капитолий на церемонию инаугурации (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации, где будет приведен к присяге в качестве 47-го президента страны.

На церемонии среди прочих гостей присутствуют основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос с невестой Лорен Санчес, бывший вице-президент США Майк Пенс и другие.