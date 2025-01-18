В Одессе переименуют дерево из-за «российской символики»
Дерево под названием «Пушкинский платан», растущее в Одессе рядом с памятником поэту Александру Пушкину, будет переименовано, сообщает украинское издание «Страна».
«Пушкинский платан», растущий рядом с памятником поэту, попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики.
Дерево попало в список географических объектов, названия которых содержат символику «российской имперской политики», поясняет издание. Его переименуют в «Западный платан». Название у дерева неофициальное, а значит, его нельзя официально сменить, отмечает «Страна».
В 2024 году глава администрации Одессы Олег Кипер сообщил о том, что памятник Пушкину будет снесен. По его словам, распоряжение о демонтаже уже подписано. Памятник Пушкину в Одессе установили в 1889 году на средства, собранные одесситами.
В июле 2023 года на Украине вступил в силу закон «О деколонизации топонимов», по которому власти до 27 января 2024 года должны были изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
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