В Одессе переименуют дерево из-за «российской символики»

Дерево под названием «Пушкинский платан», растущее в Одессе рядом с памятником поэту Александру Пушкину, будет переименовано, сообщает украинское издание «Страна».

«Пушкинский платан», растущий рядом с памятником поэту, попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Дерево попало в список географических объектов, названия которых содержат символику «российской имперской политики», поясняет издание. Его переименуют в «Западный платан». Название у дерева неофициальное, а значит, его нельзя официально сменить, отмечает «Страна».

В 2024 году глава администрации Одессы Олег Кипер сообщил о том, что памятник Пушкину будет снесен. По его словам, распоряжение о демонтаже уже подписано. Памятник Пушкину в Одессе установили в 1889 году на средства, собранные одесситами.

В июле 2023 года на Украине вступил в силу закон «О деколонизации топонимов», по которому власти до 27 января 2024 года должны были изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.