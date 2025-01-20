В Москве у школы задержали человека в маске с похожим на оружие предметом

Фото: mosnow / Telegram

Полицейские задержали в Москве рядом со школой человека в маске, у которого в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Нарушитель спокойствия был замечен у школы № 2123 в Столовом переулке. При проверке выяснилось, что это был подросток с игрушечным оружием.

«По указанному адресу незамедлительно был отправлен наряд полиции. Прибывшие сотрудники обнаружили рядом со школой несовершеннолетнего с игрушечным автоматом, не представляющим опасности», — сообщили в пресс-службе.

В полиции также добавили, что молодого человека вместе с родителями доставят в территориальное отделение для проведения беседы.

В декабре в Рыльском районе Курской области полиция задержала мужчину с автоматом и патронами к нему. Оружие было найдено при осмотре автомобиля мужчины на стационарном посту.