В Москве у школы задержали человека в маске с похожим на оружие предметом
Полицейские задержали в Москве рядом со школой человека в маске, у которого в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Нарушитель спокойствия был замечен у школы № 2123 в Столовом переулке. При проверке выяснилось, что это был подросток с игрушечным оружием.
«По указанному адресу незамедлительно был отправлен наряд полиции. Прибывшие сотрудники обнаружили рядом со школой несовершеннолетнего с игрушечным автоматом, не представляющим опасности», — сообщили в пресс-службе.
В полиции также добавили, что молодого человека вместе с родителями доставят в территориальное отделение для проведения беседы.
В декабре в Рыльском районе Курской области полиция задержала мужчину с автоматом и патронами к нему. Оружие было найдено при осмотре автомобиля мужчины на стационарном посту.
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